Pernyataan Ade Resky Dwicahyo Sebelum Menghadapi Jojo di Kejuaraan Dunia BWF 2025

jpnn.com - PARIS - Badminton Azerbaijan bersukacita setelah tunggal putra peringkat 91 dunia Ade Resky Dwicahyo memastikan masuk babak kedua atau 32 Besar Kejuaraan Dunia BWF 2025.

Ade mengantongi tiket 32 Besar BWF World Championships 2025 seusai menaklukkan salah satu jago Jepang Koki Watanabe (ranking 19 dunia) 21-19, 21-18 di Adidas Arena, Paris, Selasa (26/8).

"Ini kisah besar bagi kami, karena ini adalah Kejuaraan Dunia keempat saya. Kali ini saya mengalahkan pemain 20 besar dari Jepang, mereka adalah negara yang kuat dalam bulu tangkis, dan ini merupakan hal besar bagi kami di Azerbaijan,” tutur Ade.

Ade Resky Dwicahyo, 27 tahun, berkebangsaan Indonesia dan Azerbaijan.

Kemenangan dari Koki Watanabe membuat Ade bertemu dengan Jonatan Christie a.k.a Jojo Rabu (27/8) sore WIB.

"Saya hanya ingin bermain dengan apa yang saya miliki, keterampilan, teknik saya, dan yang terpenting adalah rasa percaya diri. Saya pengin bermain tanpa beban apa pun," katanya.

Sebelum BWF World Championships 2025, Ade selama sebulan memusatkan latihannya di Malaysia.

"Saya berlatih selama sebulan di Malaysia. Mengikuti turnamen sebelum datang ke sini. Jadi, latihannya bagus, atmosfernya bagus, dan sparringnya juga bagus. Jadi, siap harus siap bertemu siapa saja," tuturnya. (bwf/jpnn)