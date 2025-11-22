Pernyataan Bojan Hodak Setelah Persib Pukul Dewa United
jpnn.com - BANDUNG - Juru Taktik Persib Bandung Bojan Hodak gembira pasukannya bisa mengalahkan Dewa United pada pekan ke-13 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (21/11) malam WIB.
Meski sempat dibuat repot oleh permainan Dewa United, Persib akhirnya menang 1-0.
Hodak bangga dengan perjuangan seluruh pemain karena mampu menampilkan permainan serta menjalankan instruksinya dengan sangat baik.
"Saya sudah bilang sebelumnya, melawan tim sekelas Dewa dengan kualitas pemain yang mereka miliki bukanlah hal yang mudah," kata Hodak.
Gol tunggal kemenangan Persib dicetak Andrew Jung melalui titik penalti menit 63. Lihat/geser IG di atas untuk melihat statistik pertandingan.
"Ini pertandingan yang sangat berat dan ketat. Namun, dari semua itu saya sangat senang dan berterima kasih karena kami bisa memenangi pertandingan," imbuhnya.
