Pernyataan Bojan Hodak soal Bintang Persib Alfeandra Dewangga

Bintang Persib Alfeandra Dewangga (19). Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANDUNG - Pemain serbabisa, yang punya pilihan bermain di banyak posisi, Alfeandra Dewangga, belum mendapat kesempatan debut di Persib Bandung.

Sejak pindah dari PSIS Semarang, Dewangga baru turun di laga pramusim Persib di ajang Piala Presiden 2025.

 

Setelah itu, Dewangga belum merumput di Super League. Kenapa?

Pada awal musim, pemain kelahiran Semarang berusia 24 tahun yang bisa bermain di sluruh posisi bek, gelandang bertahan, dan gelandang serang itu, memutuskan untuk melangsungkan pernikahan.

Pelatih Persib Bojan Hodak pun memberikan dia ruang.

Namun, hingga laga pekan ketujuh BRI Super League 2025/26, Dewangga masih belum mendapatkan ke sempatan bermain.

Dia tampak sulit menggeser empat bek yang tampil solid secara bergantian antara Federico Barba, Julio Cesar, Patricio Matricardi, Frans Putros, Kakang Rudianto, dan Eliano Reijnders. 

