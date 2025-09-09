Pernyataan Budi Arie Setelah Didepak dari Kabinet, Ada Pesan di Kalimat Terakhir

jpnn.com - Mantan Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menyampaikan terima kasih setelah didepak Presiden Prabowo Subianto dari Kabinet Merah Putih pada Senin (8/9/2025).

"Saya sangat berterima kasih dan bangga pernah dipercaya menjadi bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo Subianto," kata Budi Arie melalui pesan singkat, Selasa pagi (9/9/2025).

Eks menteri komunikasi dan informatika (menkominfo) itu merasa sudah bekerja dengan segenap tenaga, hati, dan pikiran, serta berjuang dalam era kebangkitan koperasi yang diyakininya akan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Budi Arie juga tidak menyalahkan keputusan Presiden Prabowo memberhentikannya dari jabatan menteri koperasi.

"Bagi saya, setiap langkah yang diambil oleh Presiden selalu berpijak pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia," ucapnya.

Pendiri sekaligus ketua umum organisasi sukarelawan pendukung Joko Widodo, Projo itu berharap perjuangan dan kebangkitan koperasi terus berlanjut demi terwujudnya keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Budi juga menyampaikan terima kasih kepada keluarga besar Kementerian Koperasi atas kebersamaan, dukungan, dan pengabdian yang telah dijalani bersama selama ini.

Pada bagian akhir kalimatnya, Budi Arie menyampaikan pesan agar bangsa ini selalu bersatu.