Pernyataan Bupati Banyumas soal Ambruknya Tribune VIP GOR Satria

jpnn.com - Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menyebut investigasi terkait ambruknya tribune VIP dalam ajang Drift Speed Fest di GOR Satria Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Minggu (26/7/2026), melibatkan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan tersebut.

"Pertama, tentu ini kejadian yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Beberapa hari penyelenggaraan berjalan aman, tetapi pada hari terakhir justru terjadi insiden seperti ini," katanya saat memberi keterangan pers di Purwokerto, Minggu sore.

Dia mengatakan proses investigasi saat ini dilakukan oleh kepolisian dengan memeriksa berbagai pihak, mulai dari penyelenggara acara (event organizer/EO), vendor, panitia pelaksana, hingga Ikatan Motor Indonesia (IMI) untuk mengetahui penyebab pasti ambruknya tribun VIP.

Menurut Sadewo, prioritas utama saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis.

Dia bersama panitia penyelenggara dan IMI akan menjenguk para korban yang dirawat di RST Wijayakusuma, RS Elisabeth, dan RS Orthopaedi.

Selain penanganan korban, Pemkab Banyumas akan membentuk pusat informasi (command center) dan menunjuk satu penanggung jawab informasi (PIC) guna menyampaikan perkembangan penanganan insiden secara terpusat.

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"Kami akan membuat command center, kemudian nanti ada satu PIC yang akan menjelaskan supaya kabarnya tidak bias. Ini nanti pasti di media sosial sudah bias sekali. Tidak ada yang menginginkan kejadian ini terjadi," tuturnya.

Sadewo mengaku sebelumnya mendorong penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional maupun regional di Banyumas sebagai upaya meningkatkan aktivitas daerah.