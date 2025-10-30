menu
Pernyataan Deddy Corbuzier dan Sabrina Setelah Sepakat Berpisah

Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa. Foto: Instagram/sabrinachairunnisa_

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Deddy Corbuzier dan Sabrina Chairunnisa akhirnya memberi pernyataan resmi terkait perceraian.

Melalui akun Instagram, keduanya mengungkap alasan di balik perpisahan.

"Setelah perjalanan panjang yang penuh pertimbangan, kami berdua sepakat untuk menempuh jalan hidup masing-masing," ungkap Sabrina Chairunnisa dan Deddy Corbuzier, Rabu (29/10).

"Bukan karena amarah, melainkan karena cinta, kejujuran, dan kedamaian," lanjutnya.

Deddy Corbuzier dan Sabrina mengaku bersyukur atas kebersamaan yang sudah dilalui beberapa tahun terakhir.

Meskipun akhirnya memutuskan untuk berpisah, keduanya memastikan bakal terus memberi dukungan satu sama lain.

"Kami bersyukur atas semua yang telah kami bagi, dan kami akan selalu mendoakan yang terbaik untuk satu sama lain. Karena kami percaya akhir hanyalah awal yang tenang dalam bentuk yang baru," bebernya.

Diketahui, Sabrina Chairunnisa dikabarkan menggugat cerai Deddy Corbuzier ke Pengadilan Agama (PA) Tigaraksa.

