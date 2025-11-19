menu
Pernyataan Dokter Kamelia Soal Kemungkinan Menikah dengan Ammar Zoni

Pernyataan Dokter Kamelia Soal Kemungkinan Menikah dengan Ammar Zoni
Dokter Kamelia, kekasih Ammar Zoni. Foto: Instagram/drg.kamelia

jpnn.com, JAKARTA - Dokter Kamelia akhirnya memberi tanggapan soal kabar rencana menikah dengan Ammar Zoni.

Dia mengatakan bahwa kemungkinan menikah dengan Ammar Zoni bisa saja terjadi.

"Aku enggak menutup kemungkinan ke situ," kata Dokter Kamelia saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Akan tetapi, Dokter Kamelia belum mau bicara lebih jauh soal rencana menikah dengan Ammar Zoni.

Dia merasa Ammar Zoni sebaiknya fokus untuk menjalani sidang kasus penyalahgunaan narkoba.

"Sekarang fokus ke sidang dulu," tambahnya.

Perempuan yang berprofesi sebagai dokter gigi itu memang konsisten memberi dukungan untuk Ammar Zoni.

Dokter Kamelia beberapa kali hadir mendampingi Ammar Zoni yang menjalani sidang kasus penyalahgunaan narkoba.

