Pernyataan Dude Harlino dan Alyssa Soebandono Setelah Diperiksa Polisi

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Dude Harlino dan Alyssa Soebandono menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait kasus PT DSI di Bareskrim Polri pada Kamis (2/4).

Seusai menjalani pemeriksaan, suami istri itu merasa mendapat sebuah pelajaran hidup yang berharga.

"Sebenarnya begini, proses ini buat kami pelajaran hidup. Saya sama Icha belum pernah masuk dalam fase ini. Tetapi Allah sepertinya ingin memberikan kami hikmah baru dalam hidup begitu, bahwa ada fase dalam hidup yang harus kami jalani," ungkap Dude Harlino di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (2/4).

Bintang sinetron itu mengaku memperoleh pandangan dan pengetahuan baru soal hukum setelah menjalani pemeriksaan.

Buka merasa terpojok, Dude Harlino justru berterima kasih kepada pihak Bareskrim karena telah memberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi.

"Kami bisa menceritakan apa yang sebenarnya kami alami. Dan justru kami berterima kasih diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan ini di lembaga yang resmi, Kepolisian gitu, dan supaya lebih jelas semuanya terang benderang," ucap pria asal Lintau itu.

Dude Harlino bersyukur proses pemeriksaan berjalan dengan lancar.

Dia juga berharap kasus yang tengah bergulir saat ini bisa segera selesai.