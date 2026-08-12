Pernyataan Eks Pelatih Persib Setelah Menerima Bayaran Penuh
jpnn.com - BANDUNG - Mantan Pelatih Persib Bandung Robert Rene Alberts buka suara terkait sengketa pembayaran dengan klub yang kemudian berujung pada sanksi FIFA.
Robert menjelaskan, persoalan tersebut bermula dari kontraknya bersama Persib yang ditandatangani pada 2021 dan sebenarnya berlaku hingga Mei 2025.
Dia menegaskan, bahwa dirinya tidak dipecat Persib, melainkan mengundurkan diri dari posisi pelatih kepala.
Keputusan tersebut, menurut Robert, dilakukan dalam hubungan yang tetap baik dengan manajemen klub saat ini.
"Pada 2021, saya menandatangani perjanjian dengan Persib dan kontrak saya berlangsung hingga Mei 2025. Saya tidak pernah dipecat, tetapi mengundurkan diri dari posisi pelatih kepala," kata Robert dalam video yang diunggahnya di media sosial Instagram pada akun robertrenealberts, dikutip Rabu (12/8).
Setelah terjadi pergantian manajemen di Persib, Robert mengaku kembali melakukan pembicaraan mengenai pembayaran yang masih tertunda.
Pada Januari 2025, dia bahkan bertemu langsung dengan Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat (PBB) Adhitia Putra Herawan.
Pertemuan tersebut membahas penyelesaian kewajiban pembayaran yang masih menjadi tanggungan klub.
Mantan pelatih Persib Bandung buka suara terkait sengketa pembayaran dengan klub. Semua harus tahu. Ini penting.
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