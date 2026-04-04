Pernyataan Emosional Gattuso Setelah Mundur dari Kursi Pelatih Timnas Italia
jpnn.com - Gennaro Gattuso mengambil sikap tegas setelah kegagalan Timnas Italia menembus putaran final Piala Dunia 2026.
Pelatih berusia 48 tahun itu memilih mengakhiri masa jabatannya tak lama seusai hasil pahit yang diterima timnya.
Italia harus mengubur mimpi tampil di Piala Dunia setelah kalah dari Bosnia melalui drama adu penalti pada babak playoff zona Eropa.
Hasil tersebut sekaligus memperpanjang catatan buruk Gli Azzurri yang kini tiga kali beruntun gagal lolos ke ajang sepak bola paling bergengsi di dunia.
Gattuso mengakui keputusan mundur bukanlah hal mudah.
Namun, dia merasa langkah tersebut menjadi pilihan terbaik demi masa depan tim nasional.
"Dengan perasaan berat, saya memutuskan untuk mengakhiri peran saya karena target utama tidak tercapai."
"Seragam tim nasional adalah kehormatan tertinggi, dan keputusan ini saya ambil agar proses evaluasi bisa berjalan lebih cepat," ucapnya.
