Pernyataan Gus Yahya Setelah Dipanggil ke Tebuireng, Terharu

KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya. Foto: dokumentasi PBNU

jpnn.com - JAKARTA - Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya terbuka untuk islah.

Dia mengungkap hal tersebut setelah menghadiri silaturahmi PBNU sesi kedua di Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur.

“Saya sangat berterima kasih bahwa beliau-beliau berkenan untuk memanggil saya. Saya sangat terharu bahwa para sesepuh masih begitu peduli kepada jam’iyah Nahdlatul Ulama ini,” katanya, Minggu (7/12).

Dalam forum tersebut, Gus Yahya mengakui mendapat kesempatan untuk menjelaskan secara lengkap berbagai persoalan organisasi yang selama ini ditujukan kepadanya.

Menurutnya, seluruh kebutuhan klarifikasi yang sebelumnya disampaikan melalui utusan Rais Aam telah dia jawab secara tuntas.

Penjelasan tersebut juga turut dilengkapinya dengan dokumen dari Bendahara Umum PBNU Sumantri Suwarno serta Sekjen Amin Said Husni.

“Semuanya telah saya jawab dengan tuntas, dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari Saudara Sumantri sebagai pemegang buku keuangan, serta penjelasan-penjelasan dari Pak Amin Said Husni,” katanya.

Dirinya juga menitipkan pesan khusus kepada para kiai terkait masa depan tatanan organisasi NU.

Menurut Gus Yahya, semuanya sudah dia jawab dengan tuntas, dilengkapi dengan penjelasan dari Sumantri dan Pak Amin.

