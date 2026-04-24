Pernyataan HS Setelah Malut United Kalah dari Persebaya

Pernyataan HS Setelah Malut United Kalah dari Persebaya

Pernyataan HS Setelah Malut United Kalah dari Persebaya
Pelatih Malut United Hendri Susilo. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - TERNATE - Malut United yang sempat memanaskan persaingan perebutan gelar juara Super League musim ini, kini berada dalam posisi sulit.

Laskar Kie Raha -julukan Malut United, tak pernah menang dalam liga laga terakhir mereka.

Kamis (23/4) malam, saat menjamu Persebaya Surabaya pada pekan ke-29 di Stadion Gelora Kie Raha, Ternate, Malut United keok 0-2.

Sebelumnya, tim asuhan Hendri Susilo itu kalah dari Bali United dan Dewa United, serta bermain imbang dengan Arema FC dan PSM Makassar.

Coach HS mengatakan kekalahan timnya Persebaya lantaran gagal memanfaatkan peluang.

"Secara permainan, kami tidak sepenuhnya kalah. Namun, masalah bagi kami adalah tidak bisa mencetak gol dan memanfaatkan peluang dengan maksimal," ujar HS.

Lima pertandingan di Super League tanpa kemenangan, oh itu pasti membuat Malut United dalam posisi sulit.

