Pernyataan Istri Uya Kuya soal Kucing-kucingnya yang Dijarah Massa
jpnn.com - JAKARTA – Istri Uya Kuya, yakni Astrid Khairunisha atau Astrid Kuya, berharap kucing-kucing miliknya yang ikut dijarah massa saat kejadian penjarahan rumahnya pada Sabtu (30/8) malam di kawasan Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, bisa kembali
"Semoga ada yang berniat baik untuk mengembalikan," kata Astrid Kuya di Jakarta, Rabu (3/9).
Pada saat terjadi penjarahan rumah milik anggota DPR Uya Kuya, terdapat 12 kucing yang ikut dijarah dan saat ini tiga kucing telah ditemukan.
Astrid mengatakan bahwa ia selalu berdoa agar kucing yang merupakan hewan peliharaannya dapat kembali semua dengan kondisi aman.
Dia juga menyambut baik siapa pun yang berniat mengembalikan kucingnya.
"Semoga kucing dapat ditemukan. Semua harta benda kita (keluarga Uya Kuya) ikhlaskan. Sudah itu saja," ujarnya.
Astrid menambahkan bahwa untuk masalah hukum diserahkan semua kepada kepolisian.
"Saya kurang tahu (masalah hukum). Itu yang mengurusi kepolisian. Jadi, kemarin saya tidak mengerti. Pokoknya setiap kali saya berdoa, semoga kucing dapat ditemukan," katanya.
Istri Uya Kuya, yakni Astrid Khairunisha atau Astrid Kuya, berharap kucing-kucing miliknya bisa kembali.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- MKD Ajukan Penghentian Gaji dan Tunjangan Sahroni Cs
- Polisi Buru Aktor Intelektual Penjarahan Rumah Uya Kuya
- 3 Berita Artis Terheboh: Acil Bimbo Meninggal, Pelaku Penjarahan Rumah Uya Kuya Ditangkap
- Dalang Penjarah Rumah Uya Kuya
- PAN Minta Setjen DPR dan Kemenkeu Setop Gaji Eko Patrio dan Uya Kuya
- Polisi Cari Provokator Utama Penjarahan Rumah Uya Kuya