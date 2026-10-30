menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Pernyataan Jubir KPK soal Kasus Korupsi Cukai PT Djarum, Ada Daftar Nama

Pernyataan Jubir KPK soal Kasus Korupsi Cukai PT Djarum, Ada Daftar Nama

Pernyataan Jubir KPK soal Kasus Korupsi Cukai PT Djarum, Ada Daftar Nama
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Penyidik KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menyampaikan pernyataan terbaru soal penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terkait cukai PT Djarum.

Budi menegaskan bahwa penyidikan kasus itu benar-benar murni penegakan hukum.

"Ini murni terkait dengan penegakan hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/10) malam.

Baca Juga:

Dia menyebut penyidikan kasus tersebut bermula dari bukti-bukti yang telah didapatkan penyidik KPK.

"Semuanya tentu bersumber dari bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik sehingga atas bukti permulaan tersebut maka perkara ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan," tuturnya.

Setelah itu, dia mengatakan KPK memutuskan untuk mendahulukan penggeledahan sebagai bagian dari strategi penyidikan kasus tersebut.

Baca Juga:

"Pada tahap penyidikan awal ini, strategi penyidikannya adalah melakukan kegiatan penggeledahan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pengungkapan perkara ini," ujarnya.

Adapun dia menyampaikan pernyataan tersebut untuk menjawab pertanyaan terkait apakah penyidikan kasus tersebut sengaja dilakukan KPK terkait perdagangan saham di bursa.

Jubir KPK Budi Prasetyo tegaskan penyidikan kasus dugaan korupsi di Ditjen Bea dan Cukai terkait cukai PT Djarum murni penegakan hukum.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI