Pernyataan Jubir KPK soal Kasus Korupsi Cukai PT Djarum, Ada Daftar Nama

jpnn.com - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Budi Prasetyo menyampaikan pernyataan terbaru soal penyidikan kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan terkait cukai PT Djarum.

Budi menegaskan bahwa penyidikan kasus itu benar-benar murni penegakan hukum.

"Ini murni terkait dengan penegakan hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/10) malam.

Dia menyebut penyidikan kasus tersebut bermula dari bukti-bukti yang telah didapatkan penyidik KPK.

"Semuanya tentu bersumber dari bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik sehingga atas bukti permulaan tersebut maka perkara ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan," tuturnya.

Setelah itu, dia mengatakan KPK memutuskan untuk mendahulukan penggeledahan sebagai bagian dari strategi penyidikan kasus tersebut.

"Pada tahap penyidikan awal ini, strategi penyidikannya adalah melakukan kegiatan penggeledahan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pengungkapan perkara ini," ujarnya.

Adapun dia menyampaikan pernyataan tersebut untuk menjawab pertanyaan terkait apakah penyidikan kasus tersebut sengaja dilakukan KPK terkait perdagangan saham di bursa.