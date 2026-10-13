Pernyataan Kapolri Suyudi Ini Kabar Baik untuk Masyarakat, Semua Polisi Harus Tahu

jpnn.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa kehadiran Polri harus memberikan manfaat dan solusi nyata bagi masyarakat.

Kabar untuk masyarakat itu disampaikan Kapolri sebagai bagian dari Commander Wish yang menjadi pedoman bagi seluruh polisi dalam menjalankan tugas yang berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

"Setiap anggota Polri harus memahami masyarakat, bekerja untuk masyarakat, dan bersama-sama menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Kehadiran Polri harus memberikan manfaat dan solusi nyata," kata Kapolri dalam keterangan di Jakarta, Selasa (13/10/2026).

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Pemimpin Korps Bhayangkara itu menekankan pelaksanaan tugas kepolisian tidak hanya berfokus pada pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), tetapi juga harus disertai kemampuan untuk mendengar aspirasi, memahami kebutuhan, serta merespons berbagai persoalan yang dihadapi warga.

Sejalan dengan arahan tersebut, Kapolri menegaskan agar personel Polri terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat kedekatan dengan masyarakat, serta mengedepankan pelayanan yang humanis, responsif, dan berintegritas.

Selain itu, setiap anggota dituntut untuk menjalankan tugas secara bertanggung jawab dengan mengutamakan kepentingan masyarakat.

Kapolri menegaskan pula bahwa kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui tindakan nyata, kualitas pelayanan serta konsistensi anggota dalam menjalankan tugas.

Dengan demikian, Polri dapat terus memperkuat sinergi bersama masyarakat dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif sebagaimana semangat "Polisi Bersama Masyarakat" yang diusung.(Ant/JPNN)