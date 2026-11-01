Pernyataan Kemlu Soal Tewasnya WNI yang Jadi Tentara Rusia di Ukraina

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) buka suara soal tewasnya warga negara Indonesia (WNI) yang diduga bergabung dalam dinas militer Rusia seusai diterjunkan berperang di Ukraina.

“KBRI Moskow tengah melakukan pendalaman dan verifikasi, termasuk terkait identitas dan status yang bersangkutan,” kata Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang melalui pesan tertulis kepada ANTARA di Jakarta, Ahad.

Ia memastikan bahwa seluruh proses yang berjalan dilakukan dengan mengedepankan prinsip pelindungan data pribadi.

Dengan demikian, masyarakat diimbau agar tidak berspekulasi terkait persoalan tersebut sebelum hasil verifikasi dapat ditetapkan, kata dia.

Mengingat terus berulangnya kejadian WNI bergabung ke dinas militer Rusia, Kemlu RI terus berkoordinasi dengan KBRI Moskow dan pihak terkait untuk memastikan langkah penanganan dan pelindungan WNI sesuai ketentuan yang berlaku.

Koordinasi juga dijalankan untuk mendalami kemungkinan penipuan dan eksploitasi dalam proses perekrutan yang terjadi, ucap Jubir Kemlu RI.

Yvonne pun mengimbau masyarakat agar senantiasa berhati-hati saat menerima tawaran pekerjaan di luar negeri, salah satunya dengan memverifikasi keabsahan tawaran pekerjaan melalui instansi berwenang.

Selan itu, WNI diimbau agar mewaspadai tawaran pekerjaan dengan imbalan yang tidak wajar atau terlampau optimistis serta tidak menandatangani kontrak yang tidak dipahami.