Pernyataan Kepala Bapanas/Mentan soal Sanksi Pelanggaran Penyaluran Beras SPHP

jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan pihaknya siap mengambil tindakan tegas terkait pelanggaran penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

Amran mengungkap hal menyusul adanya sanksi kepada oknum Pejabat Perum Bulog.

Sebagai pelaksana penugasan program SPHP, Bulog dituntut untuk memastikan beras pemerintah disalurkan sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku.

Kelalaian atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugas dapat mengganggu penyaluran beras bersubsidi kepada masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Sementara itu, sanksi yang diberikan kepada pejabat di lingkungan Bapanas adalah bentuk tanggung jawab jabatan dalam upaya pengawasan sebagai regulator terhadap Bulog yang menjadi pelaksana.

“Itu risiko memimpin. Belum tahu nanti sampai di mana keterlibatannya, tetapi ketika ada kelalaian dalam menjalankan tugas, harus ada konsekuensi. Karena itu, kami ambil tindakan tegas,” ujar Amran dalam konferensi pers Perberasan di Jakarta, Kamis (29/10).

Berbagai temuan penyelewengan beras menunjukkan bahwa praktik mafia pangan yang memanfaatkan program pemerintah untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.

Praktik tersebut harus diberantas karena berpotensi merugikan negara, petani, dan konsumen, sekaligus menghambat upaya pemerintah menjaga keterjangkauan harga pangan.