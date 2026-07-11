menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Sulsel » Pernyataan Kerajaan Gowa atas Polemik Bupati Husniah Talenrang dan DPRD

Pernyataan Kerajaan Gowa atas Polemik Bupati Husniah Talenrang dan DPRD

Pernyataan Kerajaan Gowa atas Polemik Bupati Husniah Talenrang dan DPRD
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pemangku Lembaga Kerajaan Gowa saat menggelar pertemuan membahas tentang solusi agar polemik Bupati Gowa dan DPRD Gowa tidak membuat masyarakat terbelah di Gowa, Sabtu (11/7/2026). ANTARA/Muh Hasanuddin

jpnn.com - Lembaga Adat dan Kebudayaan Kerajaan Gowa mengimbau seluruh pihak menahan diri dan menyerahkan penyelesaian polemik antara Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang dan DPRD Gowa kepada proses hukum yang berlaku.

Sekretaris Kerajaan Gowa Andi Hasanuddin Sila di Makassar, Sabtu (11/7/2026), menyatakan lembaga adat menghormati penggunaan hak angket oleh DPRD Gowa.

Pernyataan Kerajaan Gowa atas Polemik Bupati Husniah Talenrang dan DPRDBupati Gowa Husniah Talenrang di Kantor Bupati Gowa. ANTARA/HO- Humas

Baca Juga:

Andi menyebut penggunaan hak angket itu sebagai bagian dari fungsi pengawasan, namun seluruh pihak perlu mengedepankan penyelesaian melalui mekanisme hukum.

"Kami menghormati hak angket yang dijalankan oleh DPRD Gowa sebagai bagian dari fungsi pengawasan konstitusional. Tetapi, kami hanya ingin mengingatkan kepada semua untuk menahan diri dan menempuh jalur hukum karena ini adalah negara hukum," ujarnya.

Menurut Andi, hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD penting untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Baca Juga:

Dia menilai polemik yang berkembang telah menjadi perhatian masyarakat sehingga seluruh pihak perlu menghindari sikap yang dapat memperkeruh suasana.

Terkait isu yang menyeret nama Bupati Gowa, Andi Hasanuddin mengatakan persoalan tersebut telah memasuki proses hukum sehingga seluruh pihak sebaiknya menghormati mekanisme yang sedang berjalan.

Kerajaan Gowa mengimbau seluruh pihak menahan diri dan menyerahkan penyelesaian polemik antara Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang dan DPRD Gowa sesuai hukum.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI