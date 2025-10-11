Pernyataan Keras Bintang Irak Sebelum Jumpa Timnas Indonesia

jpnn.com - JEDDAH - Bintang Timnas Irak Amir Al Ammari melempar psywar buat Timnas Indonesia, menjelang kedua negara bentrok di Grup B Babak IV Kualifikasi Piala Dunia 2026.

Irak vs Indonesia digelar di King Abdullah Sports City Hall Stadium, Minggu (12/10). Kick off pukul 02.30 WIB.

Buat Irak, itu laga pertama. Sementara itu, Indonesia memainkan laga kedua alias yang terakhir, setelah di pertandingan pertama kalah 2-3 dari Arab Saudi.

"Kami tahu tekanan yang kami hadapi, tetapi dengan staf pelatih baru di bawah Pelatih Graham Arnold, kami memiliki semangat dan energi baru dalam skuad, dan kami tahu sekarang bahwa tidak ada pilihan lain selain menang dan lulus (ke Piala Dunia 2026)," ujar Ammari seperti dikutip dari laman FIFA.

Gelandang Irak Amir Al Ammari. Foto: digitalhubcom

"Bahkan ketika masih bersama klub (bermain di liga Polandia), pertandingan melawan Indonesia dan dengan Arab Saudi sudah terbayang di benak saya."

"Saya akan melakukan semua yang saya bisa. Mental dan fisik. Saya siap. Tim juga siap," imbuh gelandang bertahan berusia 28 tahun itu.

Ammari menuturkan, timnya tahu Arab Saudi dan Indonesia punya misi yang sama di Babak IV ini.