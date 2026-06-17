Pernyataan Keras Mbappe Setelah Prancis Menaklukkan Senegal

jpnn.com - NEW JERSEY - "Saya bermain untuk mengukir sejarah bagi Prancis," kata Kapten Prancis Kylian Mbappe setelah membawa timnya mengalahkan Senegal 3-1, pada laga Grup I Piala Dunia 2026, di New York/New Jersey Stadium, New Jersey, Rabu (17/6) dini hari WIB.

Prancis memenangi laga sulit. Skor 3-1 bukan menggambarkan Mbappe dan kawan-kawan mendapatkan kemenangan mudah.

Senegal punya banyak peluang, tetapi gagal diubah menjadi gol.

Tim statistik FIFA merangkum, Senegal punya 46 persen penguasaan bola dan enam attempts, yang dua di antaranya on target.

Sementara itu, Prancis mencatat sebelas attempts, delapan on target.

Mbappe pun tak ragu menyebut bahwa mengalahkan tim seperti Senegal menjadi bukti keseriusan mereka menargetkan juara dunia tahun ini.

"Saya ingin membawa tim ke final dan memenangi Piala Dunia. Sisanya (rekor gol pribadi) hanyalah bagian dari diri saya," ujarnya.

"Kemenangan dari Senegal memberi kami sedikit ketenangan, karena Anda tidak akan pernah bisa santai di Piala Dunia."