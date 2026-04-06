Pernyataan Kris Dayanti Soal Jadwal Pernikahan Azriel dan Sarah Menzel

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Kris Dayanti menyampaikan pesan untuk anaknya, Azriel Hermansyah yang dikabarkan akan menikah dengan Sarah Menzel.

Sebagai seorang ibu, dia mengaku mengingatkan Azriel perihal tanggung jawab sebagai calon imam dan kepala keluarga.

"Wejangan, ya nanti Insyaallah kalau namanya jadi imam, Azriel harus punya tanggung jawab yang besar karena membawa nakhoda rumah tangga dalam satu keyakinan. Azriel harus punya responsibility yang besar untuk membawa Sarah ya, Insyaallah," ungkap Kris Dayanti di Depok, baru-baru ini.

Mantan istri Anang Hermansyah itu masih merahasiakan jadwal pernikahan Azriel dan Sarah Menzel.

Menurut Kris Dayanti, pernikahan Azriel dan Sarah Menzel belum digelar dalam waktu dekat.

"Belum tahun ini," beber pelantun Pilihlah Aku itu.

Meski begitu, Kris Dayanti menyebut Azriel sudah mulai mempersiapkan segala kebutuhan untuk pernikahan.

Bukan hanya Azriel seorang diri, pihak keluarga pun telah berdiskusi mempersiapkan hari bahagia tersebut.