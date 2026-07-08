Pernyataan Lionel Messi Setelah Argentina Selamat dari Terkaman Mesir

jpnn.com, ATLANTA - Argentina nyaris tersingkir dari Piala Dunia 2026 sebelum akhirnya bangkit secara dramatis.

Kapten tim, Lionel Messi, mengakui duel melawan Mesir menjadi salah satu pertandingan paling menegangkan yang dijalani La Albiceleste di turnamen ini.

Hanya dalam waktu 13 menit, Argentina mengubah mimpi buruk menjadi pesta kemenangan.

Sempat tertinggal dua gol dari Mesir, juara bertahan itu bangkit secara luar biasa untuk menang 3-2 dan mengamankan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026.

Mesir lebih dahulu mengejutkan Argentina lewat gol Yasser Ibrahim pada menit ke-15.

Keunggulan The Pharaohs makin membesar setelah Mostafa Zico menggandakan skor pada menit ke-67, membuat Lionel Messi dan kolega berada di ambang tersingkir.

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Namun, pertandingan berubah total memasuki 15 menit terakhir.

Argentina memulai kebangkitan lewat sundulan Cristian Romero pada menit ke-79.