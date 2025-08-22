Pernyataan Lisa Mariana Saat Tiba di Gedung KPK
jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hadir ke Gedung Merah Putih, Jakarta pada Jumat (22/8).
Perempuan yang berseteru dengan Ridwan Kamil itu datang untuk menjadi saksi terkait kasus dugaan korupsi salah satu bank daerah periode 2021-2023.
“Saya bakal kooperatif menjelaskan sedetail-detailnya,” kata Lisa Mariana, Jumat (22/8).
Perempuan berusia 25 tahun itu datang ke KPK didampingi oleh kuasa hukum.
Selain itu, Lisa Mariana juga membawa sejumlah berkas terkait pemeriksaan kasus tersebut.
“Berkas ada,” ucap model dewasa tersebut.
Sebelumnya, Lisa Mariana melalui akun miliknya di Instagram, mengungkap bahwa dirinya dipanggil oleh KPK.
Dia mengaku awalnya bingung ketika mendapat surat dari KPK beberapa waktu lalu.
Selebgram Lisa Mariana memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hadir ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta pada Jumat (22/8).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- KPK Periksa Bupati Pati Sudewo sebagai Saksi Kasus Korupsi Proyek Kereta Api
- KPK Panggil Ilham Habibie Bersama Lisa Mariana dalam 1 Kasus
- Lisa Mariana Akhirnya Minta Maaf kepada Istri Ridwan Kamil
- Soroti Kasus Lisa Mariana, Detektif Jubun: Tes DNA Penting untuk Cegah Fitnah dan Jaga Reputasi
- Ini Tampang Rudy Ong Chandra, Pengusaha Tambang yang Dijemput Paksa KPK
- 3 Berita Artis Terheboh: Lisa Ancam Bongkar Bobrok Ridwan Kamil, Tantang Tes Ulang di Luar Negeri