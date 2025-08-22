Pernyataan Lisa Mariana Saat Tiba di Gedung KPK

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan hadir ke Gedung Merah Putih, Jakarta pada Jumat (22/8).

Perempuan yang berseteru dengan Ridwan Kamil itu datang untuk menjadi saksi terkait kasus dugaan korupsi salah satu bank daerah periode 2021-2023.

“Saya bakal kooperatif menjelaskan sedetail-detailnya,” kata Lisa Mariana, Jumat (22/8).

Perempuan berusia 25 tahun itu datang ke KPK didampingi oleh kuasa hukum.

Selain itu, Lisa Mariana juga membawa sejumlah berkas terkait pemeriksaan kasus tersebut.

“Berkas ada,” ucap model dewasa tersebut.

Sebelumnya, Lisa Mariana melalui akun miliknya di Instagram, mengungkap bahwa dirinya dipanggil oleh KPK.

Dia mengaku awalnya bingung ketika mendapat surat dari KPK beberapa waktu lalu.