Pernyataan Lisa Mariana Setelah Menjalani Tes DNA

Selebgram Lisa Mariana menjalani pengambilan sampel DNA di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Kamis (7/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana akhirnya menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8).

Setelah menjalani tes, dia yakin hasil tersebut bakal menunjukkan siapa ayah kandung dari anaknya, CA.

"Enggak mungkin (tidak terbukti)," kata Lisa Mariana di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Kuasa hukum Lisa Mariana, Johnboy Nababan menjelaskan pihaknya memercayakan hasil tes DNA kepada pihak kepolisian.

Menurutnya, apa pun hasil tersebut harus tetap dihargai dan tidak boleh diintervensi.

"Yang jelas kami masih yakin kinerja polisi profesional untuk masalah tes DNA tersebut," bebernya.

Johnboy yakin hasil tes DNA bakal menjadi jawaban akhir dari kasus antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil.

Oleh sebab itu, dia dan kliennya tidak sabar menanti hasil tes DNA yang telah dilakukan.

