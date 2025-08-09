Pernyataan Lisa Mariana Setelah Menjalani Tes DNA
jpnn.com, JAKARTA - Selebgram Lisa Mariana akhirnya menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8).
Setelah menjalani tes, dia yakin hasil tersebut bakal menunjukkan siapa ayah kandung dari anaknya, CA.
"Enggak mungkin (tidak terbukti)," kata Lisa Mariana di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, baru-baru ini.
Kuasa hukum Lisa Mariana, Johnboy Nababan menjelaskan pihaknya memercayakan hasil tes DNA kepada pihak kepolisian.
Menurutnya, apa pun hasil tersebut harus tetap dihargai dan tidak boleh diintervensi.
"Yang jelas kami masih yakin kinerja polisi profesional untuk masalah tes DNA tersebut," bebernya.
Johnboy yakin hasil tes DNA bakal menjadi jawaban akhir dari kasus antara Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil.
Oleh sebab itu, dia dan kliennya tidak sabar menanti hasil tes DNA yang telah dilakukan.
Selebgram Lisa Mariana akhirnya menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ridwan Kamil Jalani Tes DNA, Kuasa Hukum: Apa Pun Hasilnya Akan Mengikuti Proses Hukum
- Lisa Mariana Yakin Hasil Tes DNA Memperkuat Klaimnya Soal Ridwan Kamil
- Lisa Mariana Ternyata Menangis Saat Jalani Tes DNA, Ini Sebabnya
- Setelah Tes DNA, Ridwan Kamil Ungkap Sebuah Fakta
- 3 Berita Artis Terheboh: Ridwan Kamil Tes DNA, Ranggo Divonis 2 Tahun Penjara
- Jalani Tes DNA Di Bareskrim Polri, Ridwan Kamil Bilang Begini