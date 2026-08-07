Pernyataan Luar Biasa dari Persebaya Setelah Memukul Persib di Final Piala Presiden 2026

jpnn.com - GIANYAR - Persebaya Surabaya juara.

Bajol Ijo -julukan Persebaya, menutup perjalanan di Piala Presiden 2026 dengan hasil manis, memukul Persib Bandung -tim yang lebih diunggulkan, di partai final.

Tim kesayangan Bonek dan Bonita itu menundukkan Persib melalui adu penalti dengan skor 6-5, seusai bermain imbang 1-1 selama 120 menit di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Kamis (6/8) malam.

Gelar ini menjadi trofi perdana Persebaya di ajang Piala Presiden sekaligus modal positif dalam menyambut kompetisi musim 2026/2027.

Pada halaman Instagram di akun media sosialnya, Persebaya pun menerbitkan pernyataan resmi, yang penuh makna dan luar biasa. Cek di bawah ini. (ig/jpnn)

Alhamdulillah. Persebaya menjadi juara Piala Presiden 2026. Selamat untuk seluruh pemain, pelatih, manajemen, dan seluruh staf yang telah mencurahkan segala energinya untuk menghadapi musim bersejarah ke depan. Selamat kepada seluruh suporter Persebaya di mana pun Anda berada. Kalian adalah suporter juara. Kalian telah menjaga klub ini dalam kondisi dan situasi apa pun.