Pernyataan Luar Biasa si Pemain Terbaik Arema FC Vs Persija

jpnn.com - MALANG - Bomber Persija Jakarta Eksel Runtukahu memastikan kemenangan Persija Jakarta dari tuan rumah Arema FC pada pekan ke-12 Super League di Stadion Kanjuruhan, Sabtu (8/11) sore WIB.

Eksel mencetak dua gol, membalikkan kedudukan 0-1 menjadi 2-1. Dua gol dari sundulan, yakni pada menit ke-48 dan ke-50.

Atas performa gemilangnya itu, Eksel dinobatkan sebagai Man of The Match.

"Terima kasih kepada coach yang telah memberikan saya kesempatan bermain, dan terima kasih juga untuk seluruh rekan setim,” kata Eksel.

"Semua ini patut disyukuri, berkat Tuhan dan keluarga besar Persija yang selalu mendoakan kami," imbuhnya.

Nama Eksel pun mulai dikaitkan dengan legenda Persija sekaligus Direktur Olahraga klub saat ini, Bambang Pamungkas (Bepe), sosok yang dikenal sebagai Raja Udara karena sundulan mautnya.