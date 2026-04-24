Pernyataan Mengejutkan Menlu AS soal Iran & Piala Dunia 2026

Pernyataan Mengejutkan Menlu AS soal Iran & Piala Dunia 2026

US Secretary of State Marco Rubio. Foto: Mandel Ngan/AFP

jpnn.com - WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengeluarkan pernyataan soal keikutsertaan Iran di Piala Dunia 2026.

Iran yang merupakan 'musuh' AS saat ini adalah kontestan Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Kanada-Meksiko-AS pada 11 Juni-19 Juli.

Rubio menyebut para pemain sepak bola Iran akan diterima di Piala Dunia 2026.

Pernyataan itu bak menepis isu bahwa pemerintah AS senang dengan usulan agar Italia dapat menggantikan Iran di PD 2026.

"Tidak ada seorang pun dari AS yang mengatakan bahwa mereka (Timnas Iran) tidak dapat datang," kata Rubio di Ruang Oval, Kamis (23/4) waktu AS.

Rubio membantah bahwa Gedung Putih telah meminta tim Iran untuk tidak datang ke Piala Dunia 2026.

Namun, AS kemungkinan akan melarang masuknya anggota delegasi Iran yang dinilai memiliki hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Teheran.

AS era Donald Trump memberi label teroris kepada IRGC.

