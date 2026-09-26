Pernyataan Menteri Hukum Menguatkan Moral KOWANI

jpnn.com, JAKARTA - Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas atas pernyataannya mengenai kepengurusan KOWANI.

Dalam pernyataan yang disampaikan dan terekam dalam video, Menteri Hukum mengatakan sampai hari ini SK pihak yang diakui masih seperti yang lalu.

Pernyataan tersebut memberikan semangat, keteguhan, ketenangan, dan kekuatan moral kepada KOWANI untuk terus menjaga persatuan, muruah organisasi, amanat Kongres XXVI, serta kesinambungan pengabdian kepada perempuan, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.

Ketua Umum KOWANI masa bakti 2024–2029 Nannie Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa pernyataan Menteri Hukum sangat berarti bagi keluarga besar KOWANI.

“Atas nama Kongres Wanita Indonesia, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Hukum. Pernyataan Bapak memberikan penguatan moral dan meneguhkan semangat kami untuk terus bersatu, bergerak, mengabdi, serta menjaga KOWANI sebagai rumah besar organisasi perempuan Indonesia,” ujar Nannie Hadi Tjahjanto.

Menurut Nannie, KOWANI menempatkan pernyataan Menteri Hukum tersebut dalam konteks pencatatan administrasi kepengurusan yang telah ada. Pernyataan tersebut bukan pengumuman mengenai penerbitan Surat Keputusan baru.

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Dokumen yang menjadi rujukan KOWANI meliputi:

1. Keputusan Kongres XXVI KOWANI tanggal 4–5 Desember 2024 yang menetapkan Nannie Hadi Tjahjanto, S.H., sebagai Ketua Umum KOWANI Masa Bakti 2024–2029;