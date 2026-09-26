Pernyataan Menteri Hukum Menguatkan Moral KOWANI
jpnn.com, JAKARTA - Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum Supratman Andi Agtas atas pernyataannya mengenai kepengurusan KOWANI.
Dalam pernyataan yang disampaikan dan terekam dalam video, Menteri Hukum mengatakan sampai hari ini SK pihak yang diakui masih seperti yang lalu.
Pernyataan tersebut memberikan semangat, keteguhan, ketenangan, dan kekuatan moral kepada KOWANI untuk terus menjaga persatuan, muruah organisasi, amanat Kongres XXVI, serta kesinambungan pengabdian kepada perempuan, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
Ketua Umum KOWANI masa bakti 2024–2029 Nannie Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa pernyataan Menteri Hukum sangat berarti bagi keluarga besar KOWANI.
“Atas nama Kongres Wanita Indonesia, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Menteri Hukum. Pernyataan Bapak memberikan penguatan moral dan meneguhkan semangat kami untuk terus bersatu, bergerak, mengabdi, serta menjaga KOWANI sebagai rumah besar organisasi perempuan Indonesia,” ujar Nannie Hadi Tjahjanto.
Menurut Nannie, KOWANI menempatkan pernyataan Menteri Hukum tersebut dalam konteks pencatatan administrasi kepengurusan yang telah ada. Pernyataan tersebut bukan pengumuman mengenai penerbitan Surat Keputusan baru.
Dokumen yang menjadi rujukan KOWANI meliputi:
1. Keputusan Kongres XXVI KOWANI tanggal 4–5 Desember 2024 yang menetapkan Nannie Hadi Tjahjanto, S.H., sebagai Ketua Umum KOWANI Masa Bakti 2024–2029;
Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) menyampaikan terima kasih kepada Menteri Hukum atas pernyataannya mengenai kepengurusan KOWANI.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bertemu Menteri Hukum, PB SEMMI Dorong Kolaborasi Mahasiswa Dalam Pembangunan Hukum
- Ubah produk Samping Jadi Solusi Solusi Agroindustri, Petrokimia Gresik Raih Paten Inovasi Silika
- Sambut Ketum PBNU Baru, Kowani Titipkan Pesan Persatuan Bangsa kepada Gus Kikin
- Menteri Hukum Supratman Membuka Kongres HIKMAHBUDHI di NTB
- Pernyataan Terbaru Anak Buah Prabowo soal RUU Perampasan Aset
- Soal RUU Perampasan Aset, Anak Buah Prabowo Tunggu Pembahasan di DPR