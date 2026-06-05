Pernyataan Menteri Rini soal Karier ASN dan Latsarmil Komcad

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini mengatakan bahwa latihan dasar militer komponen cadangan (Latsarmil Komcad) memengaruhi jenjang karier para aparatur sipil negara atau ASN yang menjadi peserta latihan.

"Ini (Latsarmil) akan dicatat sebagai salah satu bagian dari kompetensi yang bersangkutan dan tentu akan berbanding lurus dengan sistem karier yang bersangkutan," kata MenPAN-RB saat jumpa pers seusai mengikuti upacara penutupan Latsarmil Komcad ASN Gelombang I di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (5/6).

Menurut Rini, setiap ASN mempunyai kewajiban mengikuti program pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran (JP) per tahun.

Untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) memiliki kewajiban 24 JP per tahun.

Rini memastikan, dengan mengikuti Latsarmil yang berlangsung selama 1,5 bulan, para ASN telah memenuhi jam pelajaran minimal yang telah ditentukan.

Capaian tersebut, lanjut dia, juga akan menjadi salah satu faktor untuk para pegawai mendapatkan kemajuan karier di instansi masing-masing.

Rini berharap para ASN tidak hanya mengharapkan peningkatan karier setelah menjadi Komcad.

Dia berharap para ASN makin memiliki jiwa nasionalisme tinggi, disiplin dan dapat diandalkan di instansi masing-masing.