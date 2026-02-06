menu
Pernyataan Meyakinkan Hector Souto Menjelang Final Timnas Futsal Indonesia vs Iran
Pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto saat menghadiri jumpa pers seusai semifinal Piala Asia Futsal 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis (5/2/2026). Foto: ANTARA/Zaro Ezza Syachniar

jpnn.com - JAKARTA – Jadwal pertandingan Timnas Futsal Indonesia vs Iran sebagai laga final Piala Asia Futsal 2026 akan berlangsung di Indonesia Arena, Sabtu (7/2) pukul 19.00 WIB.

Timnas futsal Indonesia melenggang ke final Piala Asia Futsal 2026 seusai menyingkirkan Jepang dengan skor 5-3 dalam laga semifinal pada Kamis (5/2) malam.

Pelatih timnas futsal Indonesia Hector Souto menegaskan bahwa timnya akan menghadapi Iran tanpa rasa takut.

Indonesia baru pertama kali menginjakkan kaki di laga final Piala Asia Futsal.

Adapun Iran adalah tim yang akan memainkan final ke-16 mereka sepanjang sejarah, dengan 13 final sebelumnya diakhiri dengan kemenangan.

"Kalau menurut Anda, mungkin trofi sudah milik Iran, silakan rayakan bersama mereka, tetapi bagi saya, trofi itu masih harus diperebutkan," kata Hector Souto menjawab pertanyaan wartawan asal Uzbekistan yang merasa Iran menang segalanya di final dari Indonesia, pada jumpa pers pasca laga Indonesia vs Jepang, Kamis.

"Tentu Iran punya pemain hebat dan fisik kuat, tetapi kami akan memainkan kartu kami," ucap Souto menambahkan.

Iran, yang merupakan juara bertahan itu, menjadi tim tersukses di Piala Asia Futsal setelah mereka mengoleksi 13 gelar juara.

Berikut ini pernyataan Hector Souto menjelang laga final Piala Asia Futsal 2026 Indonesia vs Iran.

