Pernyataan Nova Arianto Menjelang Indonesia vs Brasil U-17, Laga Besar

jpnn.com - DOHA – Laga Timnas U-17 Indonesia vs Brasil sebagai pertandingan kedua Grup H Piala Dunia U17 2025 di Lapangan 7 Aspire Zone, Al Rayyan, Doha, Qatar, Jumat (7/11) malam WIB.

Melawan Brasil merupakan salah satu ujian terberat Garuda Muda di Piala Dunia U-17 2025.

Para pemain Timnas U-17 Indonesia sudah melupakan kekalahan 1-3 dari Zambia dan siap untuk menghadapi Brasil.

"Sudah (move on). Semuanya sudah (move on)," kata pelatih Timnas U-17 Indonesia Nova Arianto saat ditemui di lapangan latihan Stadion Al Thumama, Doha, Kamis (6/11).

Bertolak belakang dengan Indonesia yang membuka perjalanan di Piala Dunia U17 2025 dengan kekalahan, Brasil justru mengawalinya dengan kemenangan besar 7-0 atas Honduras.

Meski demikian, Nova meminta jangan sampai para pemainnya kalah sebelum bertanding saat melawan Brasil di Aspire Academy, pada Jumat.

"Yang pasti, saya merasa pemain menganggap pertandingan besok (Jumat malam) menurut kami adalah pertandingan cukup, apa yang cukup besar buat kami yang anak-anak," tutur Nova.

"Saya minta pemain jangan pernah terlalu respek dengan Brasil, karena seperti yang saya bicara, di pertandingan sebelumnya, kita tidak pernah tahu ya apa yang jadi besok."