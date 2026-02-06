menu
Pernyataan Pandji Pragiwaksono Sebelum Beri Klarifikasi di Polda Metro Jaya

Pernyataan Pandji Pragiwaksono Sebelum Beri Klarifikasi di Polda Metro Jaya

Pernyataan Pandji Pragiwaksono Sebelum Beri Klarifikasi di Polda Metro Jaya
Komika Pandji Pragiwaksono dan kuasa hukumnya, Haris Azhar di Polda Metro Jaya, Jumat (6/2/2026). Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Aktor sekaligus komika, Pandji Pragiwaksono akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya pada Jumat (6/2).

Dia datang untuk memenuhi undangan klarifikasi terkait kasus laporan materi stand up comedy miliknya dalam pertunjukan Mens Rea.

Adapun Pandji Pragiwaksono datang didampingi oleh kuasa hukum, Haris Azhar.

"Pagi ini, kami datang sebagaimana berita-berita sebelumnya, ini undangan klarifikasi. Kalau klarifikasi itu, dia bukan satu mekanisme yang sangat ketat. Ini masih ngobrol-ngobrol, kurang lebih dari polisi kepada kami yang diundang," kata Haris Azhar dilansir Antara, Jumat (6/2).

Pandji Pragiwaksono tidak banyak bicara sebelum memberikan klarifikasi di Polda Metro Jaya.

Dia memastikan telah menyiapkan berbagai keterangan yang bakal disampaikan ke penyidik.

"Yang disampaikan akan lebih seru dan menyenangkan setelah melewati prosesnya. Nanti ketemu lagi sore. Oke. Thank you," ujar Pandji Pragiwaksono.

Diketahui, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemanggilan terhadap Pandji Pragiwaksono (PP) pada Jumat (6/2).

Sumber Antara
