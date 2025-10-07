Pernyataan Patrick Kluivert Bikin Tenang Soal Kiper Timnas Indonesia Lawan Arab Saudi

jpnn.com - Persiapan Timnas Indonesia menjelang putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 sempat terganggu dengan absennya Emil Audero.

Penjaga gawang kelahiran 18 Januari 1997 itu harus menepi setelah mengalami cedera di bagian betis.

Namun, Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert menyebut saat ini seluruh penjaga gawang yang dipanggil siap menampilkan permainan terbaik.

Kekuatan Skuad Garuda di bawah mistar tetap terjaga mengingat Marten Paes, kiper asal FC Dallas, sudah pulih tepat waktu.

“Kami kehilangan Emil Audero yang tampil luar biasa bersama Cremonese. Saat ini kami memiliki Marten Paes yang sudah kembali,” ujar Patrick saat konferensi pers Selasa (7/10).

Publik sebelumnya berharap Timnas Indonesia bisa memainkan Audero yang tampil impresif bersama Cremonese di Serie A

Musim ini, mantan penjaga gawang Inter Milan dan Juventus tersebut mencatat dua kali clean sheet dari empat laga yang dijalani.

Praktis, cederanya Emil membuat Paes berpeluang kembali menjadi pilihan utama.