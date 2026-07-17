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Pernyataan Pelatih Persib Menjelang Turnamen Pramusim Piala Presiden 2026

Pernyataan Pelatih Persib Menjelang Turnamen Pramusim Piala Presiden 2026
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Pelatih Persib Bandung Igor Tolic. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - BANDUNG - Berikut pernyataan Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menjelang turnamen pramusim Piala Presiden 2026.

Igor Tolic mengatakan, turnamen pramusim Piala Presiden 2026 berperan penting dalam proses pembentukan tim, terutama adaptasi bagi para pemain baru yang bergabung menjelang musim kompetisi 2026/2027.

“Begitu kami melangkah ke lapangan dengan jersey Persib, pertandingan itu menjadi penting. Tidak ada pertandingan yang tidak penting,” kata Igor di Bandung, Kamis (16/7).

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Dia mengatakan tim pelatih Persib terus mematangkan berbagai aspek permainan, dari komunikasi antarpemain hingga pola serangan dan transisi permainan agar para pemain semakin memahami skema yang diterapkan.

Turnamen pramusim, menurutnya, menjadi kesempatan bagi seluruh pemain untuk menunjukkan kualitas dan kesiapan mereka sebelum memasuki kompetisi resmi.

“Pemain perlu mempersiapkan diri untuk pertandingan dan menunjukkan kemampuan mereka kepada pelatih. Kemudian bersama-sama, kami akan memutuskan siapa yang berada dalam performa terbaik untuk bermain,” ujarnya.

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Igor Tolic menambahkan tim masih memiliki sejumlah agenda latihan dan pemeriksaan medis dalam beberapa hari ke depan sebelum menjalani pertandingan perdana Piala Presiden 2026.

Dia menegaskan seluruh pemain memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan menit bermain sepanjang mampu menunjukkan performa terbaik dalam latihan maupun pertandingan.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic menyampaikan pernyataan mennjelang turnamen pramusim Piala Presiden 2026.

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