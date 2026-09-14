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Pernyataan Perdana Suahasil Nazara Setelah Resmi Menjabat Menteri Keuangan

Pernyataan Perdana Suahasil Nazara Setelah Resmi Menjabat Menteri Keuangan
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Menkeu Suahasil Nazara. Foto; roma/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan komitmennya untuk melanjutkan seluruh program kerja Kemenkeu seusai resmi menggantikan Purbaya.

Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil merespons berbagai pertanyaan mengenai arah kebijakan anggaran negara seusai pelantikan.

"Ini adalah melanjutkan pekerjaan Kementerian Keuangan," kata Suahasil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (14/9).

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Suahasil menjelaskan kelanjutan kebijakan tersebut mencakup aturan perpajakan, bea cukai serta efektivitas penindakan rokok ilegal yang sudah dijalankan Purbaya sebelumnya.

Menurutnya, upaya penindakan hukum ini tidak hanya terbatas pada komoditas rokok ilegal semata, melainkan berbagai bentuk barang terlarang lainnya.

“Pak Jaka telah bekerja dengan teman-teman Direktorat, Jenderal Beacukai, sepemantauan saya, penangkapan kegiatan-kegiatan ilegalnya itu menjadi lebih kuat, dan akan kami lanjutkan terus,” ungkap Suahasil.

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Suahasil menerangkan fokus utama kementerian mencakup penjagaan kesehatan APBN, pendorongan pertumbuhan ekonomi, hingga penstabilan kondisi perekonomian nasional.

Menkeu menegaskan agenda utama kementerian saat ini berfokus pada kesinambungan tugas yang sudah berjalan tanpa adanya perombakan kebijakan.

Menkeu Suahasil Nazara menegaskan komitmennya untuk melanjutkan seluruh program kerja Kementerian Keuangan seusai resmi menggantikan Purbaya.

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