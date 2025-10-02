menu
Pernyataan Pertamina soal Kebakaran di Kilang Minyak Dumai

Pertamina. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com - DUMAI - Juru Bicara Pertamina Kilang Dumai Agustiawan membenarkan informasi adanya kebakaran di areal kilang minyak PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit II Dumai, Provinsi Riau, Jalan Putri Tujuh sekitar pukul 20.30 WIB, Rabu (1/10) malam.

"Sejauh ini tidak ada informasi korban jiwa. Kami harap pengendalian situasi bisa berlangsung lancar dan kondisi kilang kembali normal," katanya.

Agustiawan meminta warga agar tidak panik karena petugas sudah bekerja keras untuk mengatasi kebakaran.

Api berada di lokasi H2 12 yang sedang tahap perbaikan dan kemungkinan ada kendala.

Dia mengatakan petugas penanganan diturunkan untuk dapat segera melakukan pemadaman ke lokasi kejadian dan mengisolasi agar tidak meluas ke area lain.

KPI Unit Dumai pun menyampaikan permohonan maaf karena kejadian itu telah mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.

"Mohon bantuan doa dari masyarakat, agar kejadian ini dapat segera kami tangani dengan baik," ujarnya.

Belum dapat terkonfirmasi penyebab ledakan disertai kebakaran di dalam kilang minyak tersebut. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Mufthia Ridwan

