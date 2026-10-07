Pernyataan Resmi Govinda Setelah Irfan Umumkan Hengkang

jpnn.com, JAKARTA - Kepergian Muhammad Irfan alias Irfan ternyata tidak membuat Govinda memilih mengakhiri aktivitas bermusik.

Grup musik yang telah bersama selama 18 tahun itu justru memastikan tetap aktif meski kini harus berjalan tanpa sang vokalis.

Ade, Jeje, dan Luki sepakat mempertahankan Govinda dengan formasi bertiga. Kepastian itu disampaikan melalui akun resmi di Instagram.

Dalam keterangannya, Govinda menyebut tengah menyiapkan sejumlah rencana untuk langkah selanjutnya.

“Untuk selanjutnya, Govinda akan tetap berjalan dengan formasi saat ini, yaitu Ade, Jeje, dan Luki, di bawah naungan MyMusic Records. Kami segera menyiapkan rencana untuk perjalanan karier Govinda,” ungkap Govinda, Rabu (7/10)

Keputusan tersebut disampaikan setelah Ade, Jeje, Luki, melakukan sejumlah pertemuan serta pembicaraan bersama.

Proses itu akhirnya menghasilkan kesepakatan mengenai pengunduran diri Irfan dari grup.

“Keputusan ini tidak diambil dengan tergesa-gesa. Setelah melalui banyak pertemuan dan pembicaraan bersama yang berakhir secara mufakat, akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kami bertiga, Ade, Jeje, dan Luki, menerima pengunduran diri Irfan dari Govinda,” jelasnya.