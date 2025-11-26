Pernyataan Resmi Keluarga Soal Kepergian Mudy Taylor

jpnn.com, JAKARTA - Pihak keluarga menyampaikan pernyataan resmi terkait kepergian komika, Mudy Taylor.

Melalui akun resmi di Instagram, keluarga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan untuk Mudy Taylor semasa hidup.

"Assalamualaikum wr.wb, saya atas nama keluarga besar Mudi Taylor (Mudiharto) mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas perhatian dan doa dari semua teman-teman, sahabat, serta saudara-saudara yang enggak bisa saya balas satu per satu," ungkap keluarga Mudy Taylor.

Keluarga juga memohon dibukakan pintu maaf apabila Mudy Taylor berbuat salah semasa hidup.

"Mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata atau perbuatan alm selama bergaul baik yang disengaja atau yang tidka disengaja. Semoga yang terbaik untuk alm, dilapangkan kuburnya ditempatkan di surga Alloh amin. Sekali lagi terima kasih," lanjutnya.

Komika Mudy Taylor dikabarkan meninggal dunia setelah mengalami sesak napas. Kabar duka tersebut dikonfirmasi oleh manajer, Doni saat dihubungi media beberapa saat lalu.

"Meninggalnya kemarin. Kurang lebih jam 04.15, aku diinfo istrinya sih jam 04.15 (sore) ya Mas, kemarin sore," kata Doni, Rabu (26/11).

Menurutnya, prosesi pemakaman almarhum Mudy Taylor telah dilaksanakan oleh pihak keluarga.