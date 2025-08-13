Pernyataan Resmi Plainsong Live Soal Pembatalan Joyland Festival 2025

jpnn.com, JAKARTA - Joyland Festival 2025, festival musik dan seni yang paling dinanti para pencinta musik dari Indonesia maupun mancanegara, dipastikan tidak akan berlangsung tahun ini.

Sebelumnya Joyland Festival telah mengumumkan waktu pelaksanaan di 28-30 November 2025 dan menjual blind tickets.

Kabar tersebut disampaikan langsung oleh pihak penyelenggara melalui pernyataan resmi yang dirilis 11 Agustus 2025 di kanal media sosial Joyland Festival.

Keputusan pembatalan Joyland Festival 2025 diambil melalui berbagai upaya dan pertimbangan.

Pihak penyelenggara, Plainsong Live, memutuskan untuk rehat sejenak agar Joyland dapat tetap berjalan selaras dengan semangatnya serta menghadirkan pengalaman yang autentik bagi semua pihak yang terlibat.

"Keputusan ini bukanlah hal yang mudah bagi kami karena kami mengerti kalian telah menantikan momen untuk kembali berkumpul dan merayakan kegembiraan seperti biasanya. Mohon maaf setulus hati atas kabar yang mungkin mengecewakan," ungkap Ferry Dermawan, Direktur Program

Joyland Festival, Selasa (12/8).

Baca Juga: Kenangan Komplet di Joyland Festival Jakarta 2024

"Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua kawan dan rekan yang mendukung, dan percaya kepada Joyland. Kami tersentuh dengan luapan respons hangat yang disampaikan secara langsung dan melalui kanal media sosial kami," sambungnya.

Promotor Plainsong Live telah merilis informasi lengkap mengenai tata cara pengembalian biaya tiket di media sosial Joyland dan berkomitmen untuk memastikan seluruh biaya tiket dikembalikan.