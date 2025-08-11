Pernyataan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Setelah Jalani Tes DNA
jpnn.com, JAKARTA - Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sudah menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8) lalu.
Meski tidak bertemu, keduanya memberi pernyataan setelah menjalani pengambilan sampel DNA tersebut.
Ridwan Kamil mengatakan fakta bahwa, tes DNA tersebut dilakukan atas inisiatif dari pihaknya.
“Jadi, kami berinisiatif biar (masalah) enggak berlarut-larut, biar tuntas sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik,” kata Ridwan Kamil.
Mantan gubernur Jawa Barat itu mengaku sudah mengajukan tes DNA kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri sejak beberapa waktu lalu.
Oleh sebab itu, Ridwan Kamil bersyukur akhirnya tes DNA bisa dilaksanakan dengan lancar.
Pria yang karib disapa Kang Emil itu berharap tes DNA itu bisa mengungkap kebenaran atas tuduhan bahwa dirinya memiliki anak dari Lisa Mariana.
“Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan,” lanjut Ridwan Kamil.
Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sudah menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8) lalu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 3 Berita Artis Terheboh: Produk Skincare Doktif Dilarang Edar, Lisa Tuntut Transpransi
- Ridwan Kamil dan Anak Lisa Mariana Jalani Tes DNA, Kapan Hasilnya Dirilis?
- Lisa Mariana Tuntut Transparansi Tes DNA, Pihak Ridwan Kamil Merespons Begini
- 3 Berita Artis Terheboh: Lucky Hakim Lepas Ribuan Ular, Ridwan Kamil Akan Ikuti Proses Hukum
- Ridwan Kamil dan Lisa Mariana tak Bertemu Saat Tes DNA, Kenapa?
- Ridwan Kamil Dipastikan Akan Mengikuti Proses Hukum