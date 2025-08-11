menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Pernyataan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Setelah Jalani Tes DNA

Pernyataan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Setelah Jalani Tes DNA

Pernyataan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Setelah Jalani Tes DNA
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ridwan Kamil seusai menjalani pengambilan sampel DNA di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8). Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sudah menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8) lalu.

Meski tidak bertemu, keduanya memberi pernyataan setelah menjalani pengambilan sampel DNA tersebut.

Ridwan Kamil mengatakan fakta bahwa, tes DNA tersebut dilakukan atas inisiatif dari pihaknya.

Baca Juga:

“Jadi, kami berinisiatif biar (masalah) enggak berlarut-larut, biar tuntas sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik,” kata Ridwan Kamil.

Mantan gubernur Jawa Barat itu mengaku sudah mengajukan tes DNA kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri sejak beberapa waktu lalu.

Oleh sebab itu, Ridwan Kamil bersyukur akhirnya tes DNA bisa dilaksanakan dengan lancar.

Baca Juga:

Pria yang karib disapa Kang Emil itu berharap tes DNA itu bisa mengungkap kebenaran atas tuduhan bahwa dirinya memiliki anak dari Lisa Mariana.

“Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan,” lanjut Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sudah menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8) lalu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI