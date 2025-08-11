Pernyataan Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Setelah Jalani Tes DNA

jpnn.com, JAKARTA - Ridwan Kamil dan Lisa Mariana sudah menjalani tes DNA di Bareskrim Polri, Jakarta pada Kamis (7/8) lalu.

Meski tidak bertemu, keduanya memberi pernyataan setelah menjalani pengambilan sampel DNA tersebut.

Ridwan Kamil mengatakan fakta bahwa, tes DNA tersebut dilakukan atas inisiatif dari pihaknya.

“Jadi, kami berinisiatif biar (masalah) enggak berlarut-larut, biar tuntas sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik,” kata Ridwan Kamil.

Mantan gubernur Jawa Barat itu mengaku sudah mengajukan tes DNA kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri sejak beberapa waktu lalu.

Oleh sebab itu, Ridwan Kamil bersyukur akhirnya tes DNA bisa dilaksanakan dengan lancar.

Pria yang karib disapa Kang Emil itu berharap tes DNA itu bisa mengungkap kebenaran atas tuduhan bahwa dirinya memiliki anak dari Lisa Mariana.

“Mudah-mudahan tes ini menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan,” lanjut Ridwan Kamil.