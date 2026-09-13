Pernyataan Ruben Onsu Terkait Kasus Betrand Peto

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas BP atau Betrand Peto dilaporkan ke polisi atas dugaan kasus kekerasan seksual.

Terkait kabar tersebut, ayah angkat Betrand Peto, Ruben Onsu akhirnya memberi tanggapan.

Melalui akun miliknya di Instagram, dia menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi.

"Pertama-tama, kami memohon maaf atas pemberitaan yang terjadi. Mohon maaf apabila baru pagi ini saya dapat menyampaikan permohonan maaf dan memberikan penjelasan," ungkap Ruben Onsu, Minggu (13/9).

"Tadi malam, saya masih menunggu anak saya pulang setelah menjalani proses syuting hingga larut malam," sambungnya.

Ruben Onsu mengaku akan menemui teman Betrand Peto yang berada di lokasi kejadian.

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Sebab, dia ingin mendapat gambaran utuh terkait peristiwa yang dilaporkan ke polisi.

"Siang ini, saya juga akan mendengarkan penjelasan dari temannya yang berada di lokasi kejadian, agar saya dapat memahami situasi dan mendapatkan informasi lebih lengkap," ucap mantan suami Sarwendah itu.