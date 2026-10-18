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Pernyataan Shin Tae Yong Setelah Persija Takluk dari Persita

Pernyataan Shin Tae Yong Setelah Persija Takluk dari Persita
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Pelatih Persija Jakarta Shin Tae Yong. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA -- Persija Jakarta takluk 2-3 dari Persita Tangerang pada pekan kelima BRI Super League 2026/27 di Stadion Internasional Banten, Sabtu (17/10).

Kekalahan ini sekaligus memutus catatan positif Persija yang sebelumnya mencatatkan rekor sempurna empat kemenangan dari empat laga pertama di liga.

Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengambil sisi positif setelah timnya dikalahkan Persita Tangerang 2-3.

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“Karena lawan mencetak gol ke gawang kami lewat serangan balik, kesalahan dari pihak kami memang cukup besar. Namun, karena bola itu bulat, kami tidak bisa memenangkan segalanya," kata Shin setelah pertandingan dikutip dari laman resmi Persija, Minggu (18/10).

Pelatih asal Korea Selatan itu mengatakan harus mempersiapkan tim lebih baik lagi, sebab situasi seperti ini bisa saja terjadi di setiap pertandingan ke depannya.

"Justru kekalahan ini patut disyukuri karena memberi kami kesempatan untuk memikirkan kembali tim kami," tambahnya

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Pada laga ini, Persija mampu dua kali menyamakan kedudukan, masing-masing pada menit ke-18 dan ke-74.

Fabio Calonego mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1 melalui sepakan kaki kiri setelah gawang Nadeo Argawinata dibobol Luquinhas (5’).

Kata-kata Shin Tae Yong setelah kekalahan Persija Jakarta dari Persita Tangerang di Super League

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