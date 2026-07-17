Pernyataan Soal Rizky Nazar Heboh, Anjasmara Beri Klarifikasi dan Minta Maaf

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Anjasmara menyampaikan klarifikasi sekaligus permintaan maaf setelah pernyataannya yang menyinggung isu perselingkuhan dalam kisah asmara Rizky Nazar di masa lalu memicu kegaduhan.

Melalui akunnya di Instagram, dia mengunggah video berisikan permintaan maaf dan klarifikasi.

Dia meminta maaf atas ucapannya saat live di sosial media tersebut.

"Halo teman-teman semua, saya Anjasmara, bersama ini ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan saya saat saya live tadi malam," ujar Anjasmara melalui akunnya di Instagram, dikutip Kamis (16/7).

Pria 50 tahun itu lantas mengatakan, dirinya tak menyebut nama siapa pun ketika menyinggung soal isu perselingkuhan di hubungan asmara Rizky Nazar yang lalu.

"Perlu saya garis bawahi, bahwa semalam saya juga tidak menyebutkan nama perihal siapa yang selingkuh atau diselingkuhi," ucap Anjasmara.

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Dia menegaskan bahwa orang yang dimaksud bukan sosok yang dipikirkan oleh warganet.

Adapun sosok yang diduga disinggung oleh Anjasmara sebagai masa lalu Rizky Nazar adalah Syifa Hadju.