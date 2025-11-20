menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Pernyataan Tegas Pihak Sarwendah Soal Polemik Debt Collector

Pernyataan Tegas Pihak Sarwendah Soal Polemik Debt Collector

Pernyataan Tegas Pihak Sarwendah Soal Polemik Debt Collector
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Sarwendah Tan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Sarwendah meluruskan polemik dengan pihak Ruben Onsu terkait debt collector.

Seperti diketahui, rumah Sarwendah sempat didatangi oleh debt collector yang menagih pembayaran mobil Ruben Onsu.

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu menegaskan, tujuannya membahas persoalan debt collector ke publik bukan untuk menjatuhkan salah satu pihak.

Baca Juga:

"Tujuan kami menyampaikan ke media terkait debt collector hanya satu, agar klien kami, Sarwendah, tidak lagi didatangi oleh debt collector. Itu tujuan kami," kata Chris Sam Siwu di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (19/11).

"Tidak ada maksud lain, tidak ada tujuan lain yang menyudutkan salah satu pihak atau siapa pun," sambungnya.

Menurutnya, tujuannya menyampaikan persoalan itu agar kliennya tidak lagi didatangi oleh debt collector.

Baca Juga:

Sebab Sarwendah merasa ketakutan akibat rumahnya didatangi oleh debt collector beberapa waktu lalu.

"Klien kami adalah ibu rumah tangga, klien kami adalah wanita. Sangat-sangat takut. Jadi, itu nyata. Ketakutan klien kami terhadap kedatangan debt collector itu nyata," ucapnya.

Pihak Sarwendah meluruskan polemik dengan pihak Ruben Onsu terkait debt collector.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI