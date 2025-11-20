Pernyataan Tegas Pihak Sarwendah Soal Polemik Debt Collector

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Sarwendah meluruskan polemik dengan pihak Ruben Onsu terkait debt collector.

Seperti diketahui, rumah Sarwendah sempat didatangi oleh debt collector yang menagih pembayaran mobil Ruben Onsu.

Kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu menegaskan, tujuannya membahas persoalan debt collector ke publik bukan untuk menjatuhkan salah satu pihak.

"Tujuan kami menyampaikan ke media terkait debt collector hanya satu, agar klien kami, Sarwendah, tidak lagi didatangi oleh debt collector. Itu tujuan kami," kata Chris Sam Siwu di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (19/11).

"Tidak ada maksud lain, tidak ada tujuan lain yang menyudutkan salah satu pihak atau siapa pun," sambungnya.

Menurutnya, tujuannya menyampaikan persoalan itu agar kliennya tidak lagi didatangi oleh debt collector.

Sebab Sarwendah merasa ketakutan akibat rumahnya didatangi oleh debt collector beberapa waktu lalu.

"Klien kami adalah ibu rumah tangga, klien kami adalah wanita. Sangat-sangat takut. Jadi, itu nyata. Ketakutan klien kami terhadap kedatangan debt collector itu nyata," ucapnya.