Pernyataan Terbaru dari Ducati dan Marc Marquez

Marc Marquez. Foto: Sonny Tumbelaka/AFP

jpnn.com - JAKARTA - Ducati Lenovo mengeluarkan pernyataan soal Marc Marquez.

"Juara dunia MotoGP Marc Marquez akan absen di dua grand prix berikutnya karena cedera bahu, tetapi tidak memerlukan operasi," bunyi pernyataan Ducati.

Marc -pembalap berusia 32 tahun itu, tabrakan lap 1 Grand Prix MotoGP Indonesia, Minggu (5/10) dengan pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi.

Kecelakaan brutal yang menyebabkan Marc patah tulang selangka kanan.

Tim medis rumah sakit di Madrid yang mengevaluasi Marc menyebutnya dengan 'patah tulang di pangkal prosesus korakoid dan cedera ligamen di bahu kanannya'.

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan bahwa Marc tidak mengalami cedera pada masalah sebelumnya pada lengan kanannya.

Para pakar pun tak merekomendasikan operasi, hanya mewajibkan rehabilitasi berupa istirahat dan imobilisasi pada area cedera.

"Marc Marquez akan absen di Australia dan Malaysia mendatang, dan sang juara dunia diperkirakan baru akan kembali setidaknya hingga Grand Prix Portugal di November," bunyi pernyataan Ducati.

Ducati mengeluarkan pengumuman soal si Juara Dunia MotoGP 2025 Marc Marquez yang patah tulang.

