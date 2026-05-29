Pernyataan Terbaru Iran soal Selat Hormuz, Meminta AS Berhenti Berkhayal
jpnn.com - TEHERAN – Pemerintah Iran menyampaikan pernyataan terbaru terkait perannya di Selat Hormuz.
Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran Ebrahim Azizi menyatakan, Iran telah menetapkan kendali permanen atas pelayaran di Selat Hormuz.
"Saat ini, Iran mengelola selat tersebut sesuai dengan aturan dan mekanismenya sendiri," tegas Azizi kepada RIA Novosti.
"Tentu saja, penetapan kendali Iran dan penerapan mekanisme pengelolaannya bersifat permanen, bukan sementara," sambung Azizi.
Dia mengatakan Amerika Serikat (AS) harus meninggalkan khayalannya bahwa langkah-langkah Iran terkait Selat Hormuz bersifat lokal atau jangka pendek.
"Negara-negara kawasan juga harus menerima kenyataan ini dan bertindak sesuai dengan aturan Iran," ujar Azizi. (antara/jpnn)
Berikut ini pernyataan resmi pemerintah Iran terkait perannya di Selat Hormuz yang masih dipersengketakan dengan AS.
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu
