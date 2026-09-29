Pernyataan Terbaru Mendikdasmen soal Guru Honorer dan PPPK Paruh Waktu, Makin Dekat

jpnn.com - CIREBON – Berikut ini pernyataan terbaru Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengenai nasib guru honorer dan PPPK Paruh Waktu.

Abdul Mu’ti menegaskan bahwa guru honorer dapat mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk mengisi formasi guru.

Saat memberikan keterangan di Cirebon, Senin (28/9), Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengatakan seleksi CPNS tersebut juga dapat diikuti lulusan baru yang belum menjadi guru melalui mekanisme tes.

Kesempatan tersebut, kata dia, tidak hanya diperuntukkan bagi guru honorer yang telah mengajar.

Lulusan baru atau fresh graduate yang belum menjadi guru, lanjut Abdul Mu’ti, juga dapat mengikuti seleksi CPNS.

“Guru honorer dapat mengikuti tes CPNS dengan seleksi, semuanya pakai tes dan tes CPNS itu juga bisa untuk mereka yang baru lulus yang belum menjadi guru,” ujarnya.

Abdul Mu'ti mengatakan guru honorer yang mengikuti seleksi CPNS, tetap harus menjalani tes sesuai mekanisme seleksi yang berlaku.

Sementara itu, ia menyampaikan kebijakan berbeda bagi guru yang telah berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.