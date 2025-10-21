Pernyataan Terbaru Mendiktisaintek soal Kasus Meninggalnya Mahasiswa Unud

jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan terbaru Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto soal kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Udayana (Unud), Timothy Anugerah Saputra.

Menurut Menteri Brian, kasus tersebut tengah ditangani Satgas Unud dengan pengawasan Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek.

"Kami menunggu lagi menunggu informasi dari sana. Kami juga masih memantau terus, ya. Intinya kami prihatin," terang Mendiktisaintek Brian saat ditemui di Kantor Kemdiktisaintek, Selasa (21/10).

Ditanya apakah para pelaku bullying disanksi, Menteri Brian menegaskan hal tersebut bisa dilakukan. Setelah ada hasil investigasi dari Satgas Unud, akan dilihat jika terjadi pelanggaran, maka pasti ada sanksi.

Sebelumnya, Inspektorat Jenderal Kemdiktisaintek turun gunung untuk menelisik kasus meninggalnya mahasiswa Universitas Udayana (Unud), Timothy Anugerah Saputra. Inspektorat Jenderal saat ini menjalankan kampanye nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (PPKPT).

Upaya ini dilakukan untuk memastikan seluruh kampus di Indonesia membentuk Satuan Tugas (Satgas) PPKPT, sesuai amanat Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto mengatakan, Satgas tersebut berfungsi untuk pencegahan, yaitu menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas kekerasan.

Selanjutnya, penanganan dengan menyediakan mekanisme pelaporan, investigasi, dan pendampingan korban. Pendampingan dengan memberikan dukungan psikologis, hukum, dan sosial bagi korban.