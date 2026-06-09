Pernyataan Terbaru Menkeu Purbaya soal Target Pertumbuhan Ekonomi
jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan mengenai strategi mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,8 persen hingga 6,5 persen pada 2027.
Purbaya menjelaskan berbagai strategi yang disiapkan untuk mendukung aktivitas ekonomi agar dapat berputar lebih cepat dan mendorong kinerja sektor riil agar lebih kuat.
Dengan begitu, dapat mendorong peningkatan konsumsi dan menggairahkan investasi yang memacu laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
“Yang pada tahun 2027 ditargetkan sebesar 5,8 persen sampai dengan 6,5 persen sebagai transmisi menuju pertumbuhan 8 persen pada tahun 2029,” kata Menkeu Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (9/6).
Adapun strategi yang ditempuh untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tersebut, yaitu mendorong kebijakan fiskal, moneter, serta sektor keuangan yang selaras dan saling menguatkan.
Kemudian, mengakselerasikan investasi bernilai tambah tinggi yang berorientasi ekspor.
Langkah tersebut diwujudkan melalui penguatan peran Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk percepatan investasi yang produktif pada sektor strategis sekaligus investasi jangka panjang untuk menguatkan aset negara melalui peningkatan partisipasi investor global.
“Investasi yang dilakukan difokuskan pada sektor-sektor strategis yang mampu memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global dan menyerap tenaga kerja dengan keterampilan dan tingkat upah yang lebih baik,” ujar Purbaya.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan strategi untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 2029.
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