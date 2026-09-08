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Pernyataan Terbaru Nadeo Menjelang Persija Vs Persib

Pernyataan Terbaru Nadeo Menjelang Persija Vs Persib
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Kiper Persija Jakarta Nadeo Argawinata. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - DEPOK - Kiper Persija Jakarta Nadeo Argawinata menjadi salah satu pemain yang mendapatkan sorotan setelah si Macan Kemayoran mengalahkan Borneo FC 1-0 pada pekan pertama Super League di Stadion Segiri, Samarinda.

Nadeo melakoni debut resmi bersama Persija di Super League, mencatat clean sheet, membantu tim meraih tiga poin dari klubnya musim lalu.

Dari statistik pun terlihat penampilan Nadeo istimewa dalam laga itu.

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Penjaga gawang kelahiran Kediri, 9 Maret 1997 itu mencatatkan sembilan saves, 18 umpan sukses, satu cross claimed, serta persentase akurasi umpan mencapai 78 persen.

Bagi Nadeo, kemenangan dari Borneo FC sudah berlalu. Euforia pada pekan pertama harus segera disudahi karena Persija masih memiliki perjalanan panjang di kompetisi musim ini.

“Bagi saya, pertandingan tidak hanya berhenti di sini. Kami masih ada pertandingan-pertandingan penting ke depannya, yaitu melawan Persib maupun lawan yang lain,” kata Nadeo di laman klub.

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Yes. Setelah menghadapi Borneo FC yang berstatus runner-up musim lalu, Persija kembali mendapat ujian berat, menjamu si petahana Persib Bandung.

Nadeo berharap kemenangan pada laga pembuka bukan sekadar hasil positif sesaat, melainkan menjadi awal dari tren yang ingin dibangun Persija sepanjang musim.

Pria di bawah mistar Persija Jakarta Nadeo Argawinata menjadi salah satu pemain yang mendapatkan sorotan...

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